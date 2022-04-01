3 milyon TL değerinde, 1 kilo kokain: 2 tutuklu

Minareliköy'de gerçekleştirilen Beyaz Kurt operasyonunda ele geçirilen 1 kilo kokain türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar C. O.B ve A.H, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 22 Mart 2022 tarihinde, polis ekibi tarafından Minareliköy'de, Yap-El sitesinde gerçekleştirilen operasyonda, ZNE 620 plakalı araç konu site içerisine girerek park ettiği esnada tespit edilmesi üzerine konu araç kontrol edilmek için yanına gidildiğinde konu araçta yolcu olarak bulunan zanlılardan birinin

omuz çantası ile koşarak kaçtığını, araç sürücüsü zanlının ise tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ramiz, olayın akabinde yapılan araştırmalar neticesinde kaçan zanlının da aynı bölgede tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının ağaçların altına sakladığı omuz çantası içerisinde, 904 gram ağırlığındaki 3 Milyon Türk Lirası değerinde Kokain türü uyuşturucu maddeyi polise teslim ettiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmalarda, uyuşturucunun polis tarafından aranan bir şahsın yönlendirmesi ile 1000 Euro karşılığında güneyden alınarak kuzeye ithal edildiğinin de belirlendiğini aktaran polis, zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.