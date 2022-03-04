3 günde 100 Milyon TL borçlanma!

UBP-DP-YDP Hükümeti, 3 günde arka arkaya toplamda 100 milyon TL borçlandı. 28 Şubat’ta 70 milyon TL borçlanan Hükümet, dün de KKTC Merkez Bankası aracılığıyla Hazine Bonosu ihalesine çıktı, bu kez de 30 milyon TL borçlandı.

KKTC Merkez Bankası resmi sayfasında ihale sonucu paylaşıldı, Hazine Bonosu ihalesinin 71 gün vade ile gerçekleştiği kaydedildi.