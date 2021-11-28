3 bölgede operasyon, büyük miktarda uyuşturucu, 7 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt’ta eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında, Yenikent - Gönyeli’de iki ayrı evde yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.Olayla bağlantılı 7 kişi tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, operasyon sırasında; satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde, yaklaşık 1 Kilo 395 gr ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 100 gr ağırlığında Methamphetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 689 adeti bütün, 320 adeti yarım, 110 adeti kırık parçalar halinde MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ile yaklaşık 17 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu.

Tümüne el koyan narkotik ekipler, operasyon kapsamında meselede zanlı olarak görülen S.Ö.(K-17), Y.G.E.(K-65), A.N.Y.B.(E-18), M.Y.(E-40), İ.Ö.(E-45), M.K.(E-36) ve M.S.’yi (E-40) tutukladı.

Yürütülen ileri soruşturmada, 24 Kasım Çarşamba günü, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde bir tabela altına gizlenmiş vaziyette bulunan MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1231 adet hapların ise söz konusu yere S.Ö.(K-17) ve M.S.(E-40) tarafından bırakıldığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.