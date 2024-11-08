3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’nda, Organ Bağışı kampanyası düzenlenecek

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Yenikent Muhtarlığı iş birliğinde 29 Kasım Cuma günü organ bağışı kampanyası düzenlenecek. Kampanya, Gönyeli-Yenikent Muhtarlığı'nda saat 09:00-17:00 arasında gerçekleşecek.

Organ bağışında bulunmak isteyen ve 18 yaşından büyük herkesi kimlik kartı ile muhtarlığa beklediklerini belirten Yenikent Muhtarı Melek Arabacıoğlu, "Geleceğe bırakacağınız en güzel miras, hayatta iken yapacağınız organ bağışıdır." Sloganıyla kampanyayı duyurdu.