2’şer ay hapislik

Gemikonağı’nda meydana gelen “gizli ittifak kurma” suçundan yargılanan Michel Bimana, Zash Richard Mutegetsi ve Eiele Mwamikazi Netagane hakkındaki dava karara bağlandı, sanıklar 2’şer ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı, Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, 22 Mart 2015 tarihinden Gemikonağı'nda meydana gelen “Ağır Bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak” meselesi ile ilgili olarak, Michel Bimana, Zash Richard Mutegetsi ve Eiele Mwamikazi Netagane'nın tutuklandığını söyledi.

Yargıç, sanıkların 22 Mart saat 21:30 raddelerinde Serhatköy İlkokulu mevkiinde polis ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergiledikleri için kimlik kontrolü yapıldığını belirtti.

Yargıç, yapılan soruşturmada sanıkların aynı tarihte Lefke'de henüz tespit edilemeyen bir kişi ile kendilerini Kıbrıs’ın güneyine yasa dışı yollardan geçirmeleri için anlaştıklarını ve bu anlaşma gereği toplamda 800 Euro para ödediklerini söylediklerini aktardı.

Sanıkların soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde cezaevine gönderildiğini kaydeden Yargıç, işlenen suçun ağır ve ciddi olduğunu, kamuyu yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Yargıç, sanıkları yargılandıkları gizli ittifak davasından suçlu bulduklarını belirtti.

Sanıkların hayatlarını kurtarmak amacıyla yasal girişleri olmayan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasa dışı şekilde gitmeye kalkıştıklarını dile getiren Yargıç, bu tür suçların kamu yararına zarar verdiğini belirtti. Yargıç, tüm olgular ışığında sanıkları 2’şer ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.