İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk 26 yaşındaki Zehra Arpalıklı yaşama veda etti.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgiye göre, aslen Akçaylı olan Zehra Arpalıklı, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.

Arpalıklı'nın genç yaştaki ölümü sevenlerini yasa boğarken, Akçay Muhtarlığı da Arpalıklı'nın ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Akçay Muhtarlığı'nın açıklaması şöyle:

"Güne çok acı bir haber alarak başladık. Çok üzgünüz.

Londra’da yaşayan köylümüz,abimiz Kemal Arpalıklı’nın kızı Zehra Arpalıklı’yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin başı sağolsun. Allah yaslı ailesine sabırlar nasip eylesin inşallah."