258 promil alkolle 455 bin TL’lik hasara neden oldu

Lefkoşa’da 258 promil alkollü şekilde direksiyon başına geçen öğrenci C.A., 3 farklı araç ve motosiklete çarparak toplamda 455 bin TL’lik maddi hasara neden oldu.

Şht. Mustafa Akdeniz Sokak üzerinde meydana gelen kazada mucize eseri yaralanan olmadı. Tutuklanan sürücü, çıkarıldığı mahkemede teminatla serbest bırakıldı.

“258 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullandı”

Polis memuru Murat Boduroğlu, mahkemede aktardığı olgularda, kazanın 21 Temmuz 2025 tarihinde saat 19.35 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Zanlı C.A.’nın, 258 miligram alkollü içki etkisi altındayken yönetimindeki LT 734 plakalı salon araçla batı istikametine doğru ilerlerken, yolun sonunda bulunan Şht. Ö. Muhtar Sokağa dikkatsizce giriş yaptığını ve sola dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ifade etti.

Zanlının önce, park halinde bulunan İ.E.’nin sorumluluğundaki SJ 427 plakalı motosiklete çarptığını belirten Boduroğlu, ardından yine aynı apartman önünde park hâlindeki üç farklı araca sırasıyla çarptığını söyledi.

Polis, zaza sırasında zanlının kullandığı LT 734 plakalı aracın da hasar gördüğünü belirtti.

455 bin TL zarar

Polis, kazada herhangi bir yaralanma olmadığını ancak ciddi maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

NU 879 plakalı araca 110 bin TL, SJ 427 plakalı motosiklete 105 bin TL, PA 655 plakalı araca 100 bin TL, zanlının aracına 80 bin TL ve JS 511 plakalı araca 60 bin TL olmak üzere toplamda 455 bin TL tahmini zarar meydana geldi.

C.A.’nın 3 yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde öğrenci izniyle ikamet ettiğini belirten polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlı hakkında teminat talep ettiklerini söyledi.

Talebi değerlendiren Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ıspat-ı vücut yapmasına ve 400 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.