24 yaşındaki Burhan Doğdu kayıp
Lefkoşa'da dün 09.00 sıralarında evinden ayrılan ve dönmeyen, 24 yaşındaki Burhan Doğdu her yerde aranıyor.
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Lefkoşa'da dün 09.00 sıralarında evinden ayrılan ve dönmeyen, 24 yaşındaki Burhan Doğdu her yerde aranıyor.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
16 yaşındaki Cemile Ceren Hacıoğlu bulundu
Öte yandan Girne’de 10 Eylül’den beri kayıp olan 16 yaşındaki Cemile Ceren Hacıoğlu bulundu.
Polis bülteninde yer alan bilgiye göre, Hacıoğlu evine döndü.
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