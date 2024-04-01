230 kilogram plastik atık temizlendi

SPOT Marine Life, LaV'Art ve Eco-Camp Indigo işbirliğinde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan Secret sahilinde temizlik yapıldı. Sahilde toplam 230 kilogram plastik atık toplanıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, çalışmanın amacının kaplumbağalara daha temiz sahiller bırakmak olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle:

“230 KG PLASTİK TOPLADIK

30 Mart 2024, Uluslararası Sıfır Atık gününde Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan Secret Sahili'ni temizledik

SPOT Marine Life, LaV'Art ve Eco-Camp Indigo işbirliği içerisinde kaplumbağalar için çok önemli bir yumurtlama sahili olan Secret Sahili'nden 230 KG plastik atık topladık Yumurtlama dönemi yaklaşırken, amacımız yumurtlama sahillerini temizleyerek kaplumbağalara daha güvenli ve temiz sahiller bırakmak

Bize katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz”

Fotoğraflar: Ceren Sertuğ