23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da kortej düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler, bugün kortej yürüyüşüyle başladı. Lefkoşa bölgesinde yer alan ilkokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi güzergahında gerçekleştirildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun eşlik ettiği yürüyüşe,Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık bürokratları ve öğretmenler de katıldı.