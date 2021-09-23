23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Ülke genelinde dün gece ve bu sabah gerçekleştirilen denetimler sonucu 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
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Ülke genelinde dün gece ve bu sabah gerçekleştirilen denetimler sonucu 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 4 iş yerinin ise kapatma saatine uymayarak, yasal emirlere riayet etmediği belirlendi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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