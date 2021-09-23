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23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Ülke genelinde dün gece ve bu sabah  gerçekleştirilen denetimler sonucu 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

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Ülke genelinde dün gece ve bu sabah  gerçekleştirilen denetimler sonucu 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 4 iş yerinin ise kapatma saatine uymayarak, yasal emirlere riayet etmediği belirlendi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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