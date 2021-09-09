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23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

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Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 8 – 9 Eylül tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 23 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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