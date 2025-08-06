220 gündür kaçak yaşıyordu

Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen F.R tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı. Polis, 6 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Amirliği’ne giriş-çıkış dökümü almak için gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Aralık 2024 tarihinden itibaren toplamda 220 gün izinsiz olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının kaçak kaldığı zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini kaydetti. Polis, ayrıca zanlının ihraç edile bilmesi için gerekli yazışmaların başlatılacağını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.