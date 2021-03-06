21.yy’da Kıbrıs: “Şeytana dua etmeyi bırakın”

Kıbrıs’ın güneyinde dini öğeleri öne çıkartan bir grup bu yıl Eurovision yarışmasına katılacak olan El Diablo şarkısının yarışmadan geri çekilmesi için eylem düzenledi.

Eylem Kıbrıs Ortodoks Gençlik isimli örgüt tarafından organize edildi.

Kıbrıs’ın güneyinde sanatçı Elena Tsagrinou’ya ait olan ve bu yılki Eurovision yarışmasında Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil edecek olan El Diablo şarkısı üzerinden süren tartışma devam etmekte.

Önce klisenin ardından ise dinci grupların başlattığı tartışamda, söz konusu şarkının Kıbrıs kültürüne ve inançlarına uymadığı gerekçesiyle Eurovision’dan geri çekilmesi istenmekte.

Kilise ve dinici gruplar özellikle şarkıda geçen “ruhumu şeytana teslim ettim” dizesine öfke ve tepki ile yaklaşıyor.

Günlerdir süren tartışma ise bugün sokakalara dökülen protestocularla boyut değiştirdir.

Ellerinde hristiyanlığa dair sembollerle CyBC (PIK-Devlet Televizyonu)önünde toplanan onlarca kişi, şarkının yarışmadan geri çekilmesini istedi.

Eylemciler kanal önünde “Şeytana dua etmeyi bırakan” çağrısında da bulundu.

Kıbrıs Ortodoks Genliği, şarkı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bizim pozisyonumuz, bu şarkının gizli güçlere hizmet ettiği, karanlık güçler için bir ilahi olduğu, bu şarkının manevi veya sanatsal bir arka planı olmadığı yönünde."