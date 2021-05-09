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21 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

21 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 21 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 21 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 08-09 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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