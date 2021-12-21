Ayşe GÜLER

Aralarında uzun süredir tamamlanamayan Girne Hastanesi ihalesinin de bulunduğu 20’ye yakın ihale, Türk Lirasının döviz karşısında ciddi kayıp yaşadığı, fiyat farkı oluştuğu gerekçesiyle durduruldu.

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Müteahhitler Birliği ortak kararıyla Savcılık (Hukuk Dairesi)’ne yazı yazarak, kur artışı nedeniyle ihalelerde görülen fiyat farkına ilişkin nasıl yol izleyeceklerini sordu, resmi görüş talep etti.

MİK Başkanı Halis Üresin, şu anda hiçbir ihalenin iptal edilmediğini belirterek, Savcılık görüşünün gelmesinin ardından Çarşamba günü ihalelere yönelik geniş çaplı değerlendirme yapılacağını kaydetti.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Şu anda ihalesi bitip, içerde alacağı olan firmalar var. Bu işletmelerin alacakları eridi… Yapım aşaması devam edip, durdurulan ihaleler var. Bir de ihale aşamasında olup, neticelenmemiş, sözleşmesi imzalanmamış olanlar var. Girne Hastanesi ihalesi de bunlardan biri” dedi.

Sözleşmelerde ‘fiyat farkı verilmez’ ibaresi olduğundan da bahseden Gürcafer, “Bu ibareden dolayı sorun yaşanıyor” diye konuştu.

İLGİLİ KESİMLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin:

“Hiçbir ihale iptal edilmedi, Savcılık cevabına göre hareket edeceğiz”

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle ihalelerde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin MİK, Maliye Bakanlığı ve İnşaat Mühendisleri Birliği ortak kararı ile Savcılığa yazı yazdıklarını söyledi.

Şu anda hiçbir ihalenin iptal edilmediğini de belirten Üresin, Savcılık görüşünün gelmesinin ardından Çarşamba günü ihalelere yönelik geniş çaplı değerlendirme yapılacağını kaydetti.

Üresin, “Savcılıktan gelecek cevaba göre hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“20’ye yakın ihale durdu, Savcılık görüşü bekliyoruz”

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, dövizde yaşanan artıştan dolayı 20’ye yakın ihalenin durdurulduğunu, Savcılıktan gelecek yanıta göre hareket edileceğini söyledi.

Gürcafer, Savcılık görüşünün bugün gelmesinin beklendiğini belirtti.

TL’deki değer kaybı nedeniyle ihale süreçlerinde ciddi fiyat farkı oluştuğunu ifade eden Gürcafer, Maliye Bakanlığı ile bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

“Anayasa ve ilgili yasalarda maddeler var. Şu anda ağır ekonomik şartlar oluştu. Böylesi bir durumda kanun hükmünde kararnamelerle düzenlemeler yapılabilir, girdilerimiz dövizle” şeklinde konuşan Gürcafer, “Şu anda ihalesi bitip, içerde alacağı olan firmalar var. Bu işletmelerin alacakları eridi… Yapım aşaması devam edip, durdurulan ihaleler var. Bir de ihale aşamasında olup, neticelenmemiş, sözleşmesi imzalanmamış olanlar var. Girne Hastanesi ihalesi de bunlardan biri” dedi.

Sözleşmelerde ‘fiyat farkı verilmez’ ibaresi olduğundan da bahseden Gürcafer, “Bu ibareden dolayı sorun yaşanıyor” diye konuştu.

Gürcafer, Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmede prensipte anlaştıklarını da ifade ederek, “ Bakanlık ile prensipte anlaştık. Onlar da Savcılığa yazı yazdılar. Savcılık fiyat farkı verilmez derse ihalelerin hepsi iptal edilmeli” dedi.

Girne Hastanesi ihalesi de sürüncemede…

İhalelerde yaşanan sıkıntı, tam bir başarısızlık öyküsüne dönüşen Yeni Girne Hastanesi ihalesini de vurdu.

Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlığındaki farklı hükümetler, “sigorta borçları” karşılığı devralınan yarım inşaat hastanenin ihale süreci hala tamamlanamadı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık devralınan Girne Hastanesi ile ilgili süreç uzadıkça uzadı, ihaleler yapıldı, bozuldu, yenilendi ancak yine sonuç çıkmadı.

BİTMEYEN İHALE SÜRECİ…

28 Şubat 2020: GAÜ’nün sigorta borçlarına karşılık ‘hastane inşaatı’ Maliye Bakanlığı tarafından devralındı.

10 Temmuz 2020: Hastane inşaatı Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

24 Mart 2021: Yeni Girne Hastanesi için ihaleye çıkıldı.

31 Mart 2021: Bütçe Dairesi ihale için bloke edilmiş parayı geri çekti.

3 Eylül 2021: Girne Hastanesi için yeniden ihaleye çıkıldı.

20 Ekim 2021: İhale sonuçlandı, keşif bedeli 57 milyon 556 bin TL’nin altında teklif veren Gerçek İnşaat ihaleyi kazandı.

30 Kasım 2021: Ulaştırma Bakanı, dövizdeki fark nedeniyle ihalenin iptal edileceğini duyurdu.

20 Aralık 2021: Kur artışı nedeniyle fiyat farkı oluştuğu gerekçesiyle ihale durduruldu, gözler Savcılık görüşünde…