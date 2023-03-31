Oktay Kıbrıs'ın kuzeyinde...

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, adaya geldi. Oktay’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel karşıladı.

TAK haberine göre; Oktay, programı kapsamında Adıyaman'daki İsias Otel'de yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk öğrencilerin Gazimağusa Kabristanlığı'ndaki mezarlıklarını ziyaret edecek. Oktay, Gazimağusa'daki Polat Paşa Camisi'ndeki iftar programında da yer alacak.

Tatar ile görüşme yarın…

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile yarın görüşecek Fuat Oktay, Türkiye'den gelen depremzedeleri evlerinde misafir eden ailelere de ziyarette bulunacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti KKTC Ülke Temsilciliği Teşkilatı üyeleriyle Lefkoşa'da buluşacak, Hala Sultan Camisi'ndeki iftar programında vatandaşlarla bir araya gelecek.