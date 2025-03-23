2022 yılından bu yana kaçak yaşam sürüyordu

Girne’de meydana gelen " Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC'de İkamet Etmek" suçundan tutuklanan zanlı M.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Dinç Karaca olayla ilgili bulguları aktardı.

Karaca, huzurda bulunan zanlının 23 Mart 2025 tarihinde Girne'de meydana gelen " Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC'de İkamet Etmek" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis 23 Mart 2025 tarihinde saat 03:40 raddelerinde Girne’de Malazgirt Sokak üzerinde zanlıya yapılan muhaceret sorgulamasında 12 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Karaca, soruşturma kapsamında zanlının ikamet izinsiz bulunduğu sürede herhangi bir suça methaldar olup olmadığının araştırılması için süreye ihtiyaç olduğunu belirterek ilk etapta 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.