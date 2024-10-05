2022 ve öncesine ait vergiler ve kamu alacakların tahsiline ilişkin kararname onaylandı

Bakanlar Kurulu, 2022 Yılı ve Önceki Vergilendirme Dönemlerine Ait Vergilerin ve Kamu Alacaklarının Tahsilinin Hızlandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi onayladı.

Bu Yasa Gücünde Kararname kurallarından yararlanmak isteyen yükümlüler, 30 Ekim 2024 tarihi mesai bitimine kadar Gelir ve Vergi Dairesi tarafından düzenlenecek beyannameler ve/veya formlar ile başvuruda bulunabilecek.

Yerel yönetimler ise, kendi meclislerinde alacakları kararla, alacaklarının tahsilinde bu Kararname kurallarından yararlanabilecek.

Bu Yasa Gücünde Kararname kapsamında borcunu taksitler halinde ödeyecekler, başvuru yapıldıktan sonra hesaplanacak toplam ödenecek borcun yüzde 20’sini başvuru günü mesai bitiminden önce yatıracak.