2022 Bütçesi 16 Kasım’da Komite’de, 22 Kasım’da Genel Kurul’da

Meclis Genel Kurulu UBP-DP Hükümeti Programı’nın güven oylaması için toplandı. Genel Kurul’da önce Danışma Kurulu’nun Meclis’in gelecek birleşimine ilişkin kararı onaya sunuldu, Bütçe çalışmalarının tamamlanması için Meclis’in Perşembe günkü birleşimi oybirliği ile iptal edildi.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da görüşüleceği gün ve saatler de belirlendi. Buna göre; Tasarının görüşülmesine 22 Kasım Pazartesi günü başlanacak, Cumartesi- Pazar dışında her gün kesintisiz devam edilecek. Bütçe Yasa Tasarısı’nın komite görüşmeleri ile 16 Kasım Salı günü başlayacak.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği Ekonomi, Bütçe, Maliye Komitesi Başkanlığı’na ise UBP Milletvekili Hasan Taçoy getirildi, komite Başkan Yardımcılığını ise CTP Milletvekili Fikri Toros yürütecek.