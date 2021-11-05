2020-2021 Üretim Yılı Kuraklık Tazminatları ödendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından yapılan yazlılı açıklamaya göre, kuraklık tazminatlarının 1. avans ödemesi Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’na gönderildi.

Açıklamada, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin ürün hasat döneminde başladığı kuraklık çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmüş olup, Tahıl ve Baklagil Yem Bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve tartımlar yapılmış ve Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileri ile de harmanlanarak, 2020-2021 Tahıl Üretim Yılında Kuraklıktan Zarar Gören Köy ve/veya Bölgeler, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile ilan edilmiştir” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak şeffaf, çözüm odaklı ve üretici dostu kimliğimiz doğrultusunda artan üretim girdi maliyetlerini de göz önünde bulundurarak, üreticimizin yeni üretim yılına hazırlanabilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için ödemelerin yeni ekim dönemine yetiştirilmesi amacıyla büyük özveri ile çalışılmıştır.

Bu bağlamda kuraklıktan zarar gören toplam 61 köy için 1948 üreticiye 292.947,25 dönüm alan için toplam 29.990.152,12 TL kuraklık tazminatı ödenmiştir.”