“200’den fazla torpile dayalı istihdam yaptı, hakkında YİM’de davalar açıldı” 

Ertuğrul SENOVA

Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde yer almasına karşın, sendikaların sözlü yarışma sınavlarında gözlemci olarak yer almasını ani bir kararla kaldıran ve bu kararı protesto etmek adına Kamu Hizmeti Komisyonu’nda işgal eylemi yapan sendikacıları polise şikâyet ederek gözaltına alınmalarına neden olan Komisyon Başkanı Ömer Köseoğlu’nun, Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttüğü süreçte, 200’den fazla partizanca istihdam yaptığına dair belgeler basınla paylaşıldı.

Dün, gözaltına alınarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürülen KTAMS ve KAMU-İŞ’ten 10 sendikacı, serbest bırakılmalarının ardından yaptıkları açıklamada, KHK önüne gideceklerini ve “Köseoğlu’na bir sürprizleri olduğunu” açıklamıştı.

Bugün KHK önünde toplanan sendikalar, Komisyon Başkanı Köseoğlu’nun, Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttüğü süreçte, 200’den fazla kişiyi torpil kullanarak istihdam ettiğine yönelik belgeleri basınla paylaştı.

Eylem sırasında basına konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, söz konusu istihdamlarla ilgili Köseoğlu hakkında Yüksek İdari Mahkeme’de (YİM) dava açıldığını, davaların Eylül ayı sonunda görüşüleceğini söyledi.

Bengihan, “Köseoğlu’nun devam eden davaları var. Komisyon Başkanlığı bu yüzden meşru değildir. Eklimizde Başbakanlık Müsteşarı olduğu süreçte yaptığı partizanca istihdamlar var. O koltukta oturmaması gerek” dedi.

KHK Başkanı’nın, Cumhurbaşkanlığı tarafından atandığını anımsatan Bengihan, “Sayın Tatar, böyle bir müsteşarı, bağımsız istihdam yapması gereken bir komisyonun başına atadı. Bu şahsın, torpille istihdam yaptığı yönündeki davaları devam ediyor. Davalar YİM’de Eylül ayı sonunda görüşülecek” dedi.

Köseoğlu’nun şimdi de “KHK’nın yazılı sınavlara ilişkin taktir yetkisinin arttırılması” yönünde bir talebinin bulunduğunu söyleyen Bengihan, “Köseoğlu, yazılı sınavlara yeterince etki edemiyormuş. Değişiklik talep ediyor” ifadelerini kullandı.

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