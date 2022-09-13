KTAMS- Kamu-Sen: “KHK’da şeffaflık ortadan kaldırıldı”

Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü yarışma sınavlarında 17 yıldan bu yana uygulanan yöntemin, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu’nun “ben yaparım olur” zihniyeti ile ortadan kaldırmak istendiği savunan sendikalar bugün de Kamu Hizmeti Komisyonu önünde, eylemde.

Eylemde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Köseoğlu'nun "Sendika başkan ve yoneticilerini şeffaflık istedi diye tutuklatan bir komisyon başkanı olarak tarihe geçecek" dedi.

Bengihan, gözlemci haklarının engellenemeyeceğini ifade ederek yukarı çıkacaklarını ve bu haklarının neden ellerinden alındığını soracaklarını kaydetti.

Bengihan, yarın ise Cumhurbaşkanlığı'na gidip Ersin Tatar'a hesap soracaklarını belirtti.

KTAMS ve Kamu-Sen mülakatlarda sendikaların dışlandığı gerekçesi ile Kamu Hizmeti Komisyonu'nda şok eylem yapmış, Komisyon Odası’na giren sendikacılar polis tarafından göz altına alınmıştı.

Polis, KHK Başkanı Ömer Köseoğlu’nun şikayeti üzerine toplamda 10 sendikacının “Lefkoşa Polis Müdürlüğü”ne davet edildiğini ve haklarında ‘Mülke Tecavüz ve Genel Rahatsızlık’ suçlarından dava okunduğunu açıklamıştı.

KTAMS ve Kamu-Sen şu sıralar Kamu Hizmeti Komisyonu önünde, yeniden eylem yapıyor.