Avrupa Birliği’nin (AB) Eğitimde İnovasyon ve Değişim VII Hibe Programı altında finanse ettiği ve Mağusa Kültür Derneği (MKD) tarafından yürütülmekte olan LEAD projesi kapsamında, istihdamı ve eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek ve yaşam boyu öğrenimin önemini vurgulamak adına sunulan eğitimlerin dokuz aylık ikinci dönemi tamamlandı ve 20 kişiye istihdam fırsatı yaratıldı.

MKD’den yapılan açıklamaya göre, dokuz ay boyunca yabancı dil yanında çeşitli kariyer gelişim eğitimlerine katılan ve tüm modülleri başarıyla tamamlayan 25 kadın ve 25 genç kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Sertifika takdim töreni, pandemi kuralları çerçevesinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşti. Kursiyerlere sertifikaları, Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, LEAD Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu, Mağusa Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve eğitmenler tarafından takdim edildi.

İkinci dönem eğitimlerini tamamlayanlar arasından seçilen 20 kişi, Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren ve bilgi ve becerilerine en uygun olan kurumlarda 2 aylık ödenekli staj programına başladı. Kalıcı meslek edindirme yolunda bir adım olan staj programından proje sonuna kadar toplam 40 kişi yararlanmış olacak.

Bölgedeki işverenlerle geliştirilen iş birliği protokolleri sayesinde, kursiyerler uzmanlık alanlarına ve yeteneklerine göre, onlara ihtiyaç duyan doğru kurumlar ile eşleştiriliyor ve bu şekilde hem en doğru deneyime sahip oluyorlar hem de kalıcı iş imkânı olanağı güçlendiriliyor. Kursiyerlere, piyasadaki mevcut münhallere yönelik başvuru süreçlerinde de danışmanlık hizmetleri sunuluyor.