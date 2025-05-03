20.⁠ ⁠Kıbrıs İpek Koza Festivali’nde ilk gün tamamlandı

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Kıbrıs İpek Koza Festivali, ilk gününde renkli etkinliklere ve yoğun katılıma ev sahipliği yaptı. Sabah 10.00’da stantların açılması ve dünya müzikleri yayınıyla başlayan festival, 20. yıl özel sergisi “Kıbrıs’ın Çiçekleri” açılışı ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve ailesi, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne Belediye Yöneticileri, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri’nden Ziya Egemen Sencer, Ali Piro, Mete Ünal Girgen, Burak Güler, Ali Tektan birinci güne katılım sağlayarak hem stantları gezdi hem de üreticilerle sohbet etti.

Günün ilerleyen saatlerinde Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun halk dansları gösterisi, Gizem & Utku Yerebakan konseri, Senay Ekingen’in ipek koza ve el işleri sunumu ve ipek koza el işi atölyeleri ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Girne Genç Sanat Severler Derneği’nin halk dansları gösterisinin ardından, Berk Çomunoğlu ve Hüseyin Altan Trio konserleri de festivalin ilk gününü müzikle taçlandırdı.

4 MAYIS PAZAR FESTİVAL PROGRAMI

10:00 → Stant açılışı ve Türkçe müzik yayını

11:00 → Dut fidanı dikimi (Bellapais köy girişi)

12:30 → Kıbrıs manileri ve şarkı dinletisi (Beylerbeyi Anaokulu öğrencileri)

13:00 → Nostalji dünya müzikleri yayını, ipek böceği ve seramik atölyeleri

13:30 → Halk dansları gösterisi (Göç-Taş Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği)

13:45 → Sunum: Dut ağacı ve manevi önemi (Mehmet Atak, Girne Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Amiri)

14:00 → Konser: Girne Belediyesi Çocuk ve Gençlik Koroları (Bellapais Manastırı Kapalı Salon)

14:45 → Halk dansları gösterisi (Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu)

15:00 → Konser: Seren Özcaner Trio

16:15 → Salsa dans gösterisi (Spring Fairy Dance Academy)

16:30 → Şiir dinletisi (Zafer Muhtaroğlu)

16:45 → Latin dans gösterisi (Oztoprak Dans Okulu)

17:15 → Sunum: Domestik yerel tohum (Girne Gençlik Meclisi girişimi)

17:45 → Final konseri: Yağmur Özeren & Serhan Candaş