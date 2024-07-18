“20 gram kokaini satmak için kuzeye geçirdi”
Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine 20 gram kokain geçirirken yakalanan H.M. tutuklanarak Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine 20 gram kokain geçirirken yakalanan H.M. tutuklanarak Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının “Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarruf” suçundan tutuklandığını söyledi.
Polis, Çarşamba günü Lefkoşa’daki Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçerken aracının durdurularak arama yapıldığını söyledi.
Polis, zanlının aracında ve üzerinde arama yapıldığını; yapılan aramada pantolonunun cebinde 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Polis memuru, zanlının tutuklandığını, uyuşturucu maddenin emare alındığını kaydetti.
Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Kıbrıs’ın güneyinden, aranan bir şahıstan satmak amacıyla 1500 Euro’ya aldığını söylediğini aktardı.
Soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, zanlının ifadesinin araştırılacağını kaydeden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.