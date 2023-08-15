2 yıl hapse mahkum edildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Beyaz Ok” operasyonunda bir kiloya yakın uyuşturucuyla tutuklanan zanlı Andreas Georgiou hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık aleyhindeki kararı Barkın açıkladı.

Barkın, sanığın Kıbrıs’ın kuzeyine 983 gram uyuşturucu ithal ettiğini belirterek, bunun cüzi bir miktar olmadığını söyledi.

Barkın, uyuşturucu suçlarının günden güne arttığını, özellikle gençler arasında giderek yaygınlaştığını ifade ederek, uyuşturucu suçlarının başla suçlara basamak oluşturduğunu vurguladı.

Yargıç Barkın, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Yargıç Barkın, sanığı yargılandığı suçlardan mahkûm ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini söyledi,

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan sanığın cezasını ailesinden uzakta çekeceğini, sabıkasız ve genç bir kimse olduğunu, bu huşuları dikkate aldıklarını ifade eden Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

25 Mart 2023 tarihinde kullandığı PBK 675 plakalı araç ile Kermiya bölgesinde tespit edilen Andreas Georgiou, Narkotik polisleri tarafından durdurulmak istediği sırada aracı polislerin üzerine sürüp, polis aracına çarpıp olay mahallinden kaçmaya çalışmıştı.

Sanık, polisler tarafından önce havaya sonra da aracın sol arka lastik kısmına tabanca ile ateş açılmasına rağmen kaçmaya devam etmişti.

Sanık, öğretmenler Caddesi-Gönyeli üzerinde bulunan bir petrol istasyonu içerisinde tespit edilmiş, polislere direnç gösterip bu kez yaya olarak kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklanmıştı.

Sanığın kullanımında bulunan PBK 675 plakalı araç içerisinde yapılan kontrolde 983 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmuştu.