2 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

497 gram ağırlığında hintkeneviri ile 50 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ithal eden sanık Dieng Mor’un aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin oybirliğiyle aldığı kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, uyuşturucu ithali suçunun yaygınlaştığına ve bu davaların gün geçtikçe arttığına dikkat çekti.

Soytaç, sanığın iki ayrı türde uyuşturucuyu para karşılığı ithal etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç Murat Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, kamu yararı gereği sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.