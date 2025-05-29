2 şişe içki çaldı, tutuklandı

Alsancak’taki marketten iki şişe içki çalan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 10.30 sıralarında Alsancak’ta bir marketten toplam değeri 2 bin 880 TL olan 2 şişe alkollü içkiyi çalan şahsın R.R.A.(E-39) olduğu belirtildi.

Öte yandan dün 10.00 sıralarında, Girne’de Göksu Sokakta bir iş yerinde çıkan kavgaya karışan iki kişi tutuklandı.

İş nedeniyle tartışan, birbirine vuran, bağırarak çevreye rahatsızlık veren C.A.(E-25) ile M.U.’nun (E-22) kavga sırasında tasarruflarında kanunsuz bıçak bulundurduğu da tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Denetimler sürüyor

Polisin açıklamasında, ülke genelindeki denetimlerin sürdüğü kaydedildi. Buna göre, Kuzey Kıbrıs genelindeki denetimde yasal statüsü olmadığı halde ülkede yaşayan bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.