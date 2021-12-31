2 milyon 500 bin TL’lik büyük ikramiye “041388” numaralı bilette

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 milyon 500 bin TL’lik büyük ikramiye “041388” numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, bilet, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

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15 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500 bin TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak belirlenirken, 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

İkramiye kazanan numaraların listesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden yayımlanıyor.