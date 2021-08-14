2 kişi ‘kanunsuz uyuşturucu madde’ bulundurmaktan yakalandı

Polis Genel Müdürlüğü, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyon sonucu, 31 yaşındaki C.A.E’nin aracında yapılan aramada paketler halinde yaklaşık 300 gram paketli hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, zanlının evinde yapılan aramada da yaklaşık yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sigara izmariti ve bir adet plastik öğütücü bulunarak emare olarak alındığı aktarıldı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 30 yaşındaki A.T.R.D’nin tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.