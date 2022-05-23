2 ayrı kumarhaneye denetim: 26 kişiye yasal işlem

Girne’de polis ekipleri iki ayrı kumarhanede denetim yaptı, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 26 kişi tespit etti.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis açıklaması şöyle:

21.05.2022 tarihinde, Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı kumarhanede gerçekleştirilen denetim sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 26 Kişi tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.