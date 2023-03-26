2 ani ölüm...
Mağusa ve İskele'de dün iki ani ölüm gerçekleşti. 52 yaşındaki Nazmiye Tüfekçi ve 53 yaşındaki Oya Batmaz yaşamını yitirdi.
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Mağusa'da dün 14.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanan 52 yaşındaki Nazmiye Tüfekçi ölü olarak bulundu.
İskele’de yaşayan 53 yaşındaki Oya Batmaz da dün 11.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü dile getirildi.
Viney’in ölüm sebebi "kalp hastalığı, aort damarı yırtılması ve iç kanama"
Öte yandan önceki gün Bahçeli’deki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 78 yaşındaki Michael Robert Viney’in otopsisinde, “kalp hastalığı, aort damarı yırtılması ve iç kanama” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
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