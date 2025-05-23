1’i ağır 2 yaralı

Girne ve Karaağaç’ta meydana gelen iki “iş kazasında” biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede garson olarak çalışan 25 yaşındaki Uğur Kılıçsallayan, çarşamba günü saat 17.30 sıralarında, malzeme taşımakta kullanılan asansörden çıkmak için adım attığı sırada asansörün düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Uğur Kılıçsallayan, kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Klima demiri ayağına düşen kişi yaralandı

Karaağaç’taki İngiliz Mahallesi’nde ise dün saat 17.00 sıralarında 36 yaşındaki Ahmet Yurtseven, çalıştığı inşaatta merdivenden inerken sol ayağının burkulup elinde tuttuğu klima ayağı demirinin sol ayağına düşmesi sonucu yaralandı.

Yurtseven, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Mekan kapatma saatine uymayan işletmeciye yasal işlem

Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarına dün Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler sonucunda, bir işletmenin mekan kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu işletmeci aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Sigara izmariti yangına neden oldu

Tepebaşı’nda Sümbül Sokak’ta dün saat 14.00 sıralarında, bir evin giriş kısmındaki bahçede, muhtemelen sönmemiş sigara izmaritinin şilte üzerine düşüp şilteyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, şilte ile yatak, iki adet kıyafet dolabı ile birlikte içerisinde muhafaza edilen muhtelif kıyafetler zarar gördü.