“1995 yangınından ders alamadık”

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yangına karadan müdahalenin mümkün olmadığını belirterek, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahalenin önemine dikkat çekti.

“Tarifi imkansız bir felaket ve çaresiz bir durumla karşı karşıyayız” diyen Gürcafer, 1995 yılındaki büyük Beşparmak yangınından daha zor bir süreç olduğunu söyledi.

Gürcafer, “Biz o yangından gerekli dersleri almadık, bu anlaşıldı” şeklinde konuştu.