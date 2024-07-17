1974 tören provaları trafiği felç etti

1974 ‘Kıbrıs Askeri Harekâtı’nın 50'nci yılı nedeniyle düzenlenecek tören öncesinde prova yapan asker, Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na tüm giriş ve çıkışları kapattı, trafik felç oldu.

Yaklaşık 4 saat süren provaların, hafta içinde ve mesai saatleri dahilinde gerçekleşmesi nedeniyle Lefkoşa'da trafik adeta durdu.

Özellikle Göçmenköy ve Taşkınköy bölgelerinde, hem cadde hem de tali yollar ve ara sokaklarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan trafikte gergin anlar yaşandığı da gözlemlendi.