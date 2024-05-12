1963 kayıplarından Fuat Niyazi toprağa verildi...

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Larnaka’ya bağlı Truilli köyündeki kazısında bulunan ve kimlik tespiti tamamlanan 1963 kayıplarından kayıp Fuat Niyazi’nin naaşı askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe defnedildi.

Niyazi’nin defin törenine, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun yanı sıra sivil ve askeri yetkililer, KŞK temsilcileri, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri, ile Niyazi’nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Niyazi’nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından kortej eşliğinde mezar başına götürüldü, bir dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı yapılmasından sonra, tabutun sarılı olduğu bayraklar kardeşi Kemal Eserol’a Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından teslim edildi.

Defin işleminin ardından, tören mezara çiçeklerin sunulması ve dua okunmasıyla sona erdi.

Haber: Raif Uzkan