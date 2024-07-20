19 yaşındaki genç elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

Girne'de bir işletmede sahne kurulumu yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki Barış Erdoğan, hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

20.07.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir işletmede, Barış ERDOĞAN (E-19) sahne kurulum çalışmaları sırasında, sahnede bulunan ve arıza yapan Led ekranı tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılmıştır.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.