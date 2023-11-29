18,5 metre yükseklikten düştü, hayatını kaybetti
Mağusa'da bu sabah kalmakta olduğu apartman dairesinin balkonunda dengesini kaybederek yaklaşık 18,5 metre yükseklikten düşen 27 yaşındaki Marvin Mwesıgwa Aine yaşamını yitirdi.
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Mağusa'da bu sabah kalmakta olduğu apartman dairesinin balkonunda dengesini kaybederek yaklaşık 18,5 metre yükseklikten düşen 27 yaşındaki Marvin Mwesıgwa Aine yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verieln bilgiye göre olay bu sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Apartman dairesinin balkonunda bulunan 27 yaşındaki Aine, 18.,5 yükseklikten beton zemine düştü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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