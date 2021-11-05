Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 29 Ekim 2021 – 5 Kasım 2021 tarihleri arasında toplam 180 öğrenci, 15 öğretmen ve 6 personelde Covid- 19 Pozitif tespit edildi.

Aynı tarihler arasında toplam 538 öğrenci, 36 öğretmen ve 9 personel temaslı olarak kaydedildi.

Pozitif 180 öğrencinin 103’ü ilköğretim, 68’i ortaöğretim ve 9’u da mesleki teknik öğretim öğrencisi iken, toplam 15 pozitif öğretmenin 6’sı ilköğretim, 7’si ortaöğretim, 2’si de mesleki teknik öğretim öğretmeni olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 pozitif tespit edilen toplam 6 personelin de 5’i ilköğretim, 1’i de ortaöğretimden.