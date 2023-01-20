18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak ağır yaralı

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda bu sabah otobüs sürücüsü Erhan Çelik, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak'a çarptı. Koçak, ağır yaralandı.

Kaza sonrası Mehmet Raif Koçak Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine alınırken, otobüs sürücüsü Erhan Çelik tutuklandı.

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

20.01.2023 tarihinde, saat 04.15 sıralarında, eski Gazimağusa - Lefkoşa anayolu Berkel Mobilya önlerinde Erhan ÇELİK (E-59) yönetimindeki TKM 157 plakalı otobüs ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yol içerisinde bulunan yaya Gazimağusa’da sakin Mehmet Raif KOÇAK (E-18)'a çarpmıştır. Kazada ağır bir şekilde yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastahanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.