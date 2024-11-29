18 yaşındaki küçük şahsa sigara satan işletmeciye yasal işlem

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir büfede, 18 yaşından küçük bir şahsa sigara satıldığı tespit edildi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, bahse konu iş yeri işletmecisi A.A., (E-60) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.

Gümrüksüz 35 elektronik sigara ele geçirildi, iki kişiye para cezası kesildi

Öte yandan, İskele'de, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen H.Y’nin (E-17) üzerinde, tasarrufundaki çanta ile evinde yapılan aramada, toplam 35 adet elektronik sigarayı gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi.