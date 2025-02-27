18 mini ekmekte uyuşturucu madde tespit edildi

Gönyeli’de meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan dört zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ferhat Oruç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 26 Şubat 2025 tarihinde saat 20.15 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekibinin Gönyeli Yenikent bölgesinde devriye gezdiği sırada bir kafe işletmesinin otoparkında şüpheli hareketlerde bulunan E.I.G. ve P.M.M’nin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlılardan birinin ceket cebinde, ikisi içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam dört adet mini ekmek bulunduğunu açıkladı.

Yapılan sorgulamada, zanlıların bölgeye bir araçla geldiklerinin öğrenilmesi üzerine aynı otoparkta bulunan KG 047 araçta da arama yapıldığını belirten polis, araç içerisinde K.M.’nin de tespit edildiğini ve yanında 18 adet paketlenmiş mini ekmek bulunduğunu ifade etti. Polis, ekmeklerin iç kısmında, folyo kâğıda sarılı Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddelerin ele geçirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında toplam 74 adet mini ekmek bulunduğunu ve bunların 18 tanesinin içerisinde uyuşturucu madde tespit edilerek emare alındığını belirten polis, yapılan tahkikat neticesinde zanlıların bu maddeleri E.P.I’dan temin ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Söz konusu şahsın Lefkoşa’da tespit edilerek Gönyeli Polis Karakolu’na götürüldüğünü mahkemeye aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu belirterek zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.