18. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde buruk açılış

Her yıl Eylül ayında düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali iki yıl aradan sonra dün akşam Dostlar Tiyatrosu’nun “Şahdamarım” oyunuyla açılışını yaptı. Usta sanatçı Genco Erkal’ın sahne aldığı oyun, Erkal’ın rahatsızlanması nedeniyle yarım kaldı. Oyunun bu akşam yapılacak ikinci temsili iptal edildi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de yayınlanan Yeni Tiyatro Dergisi editörlerinden Füsun Balkaya ve Erbil Göktaş da, festivalin açılışına katıldı.

Açılışta, Kıbrıs Tiyatro Festivali kurucusu Yaşar Ersoy ve şu an ki Festival Komite Başkanı Kıymet Karabiber’e, Yeni Tiyatro Dergisi editörleri tarafından “Uluslararası Emek ve Başarı” ödülü verilerek, konuşma yapıldı.

Harmancı: “Pandemiden dolayı bu cümleyi kurabilmek için 3 yıl bekledik"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Çok içten bir merhaba ve hoş geldiniz diyorum” sözleriyle başladığı konuşmasında, “Pandemiden dolayı bu cümleyi kurabilmek için 3 yıl bekledik. Bu kez gerçekten nefes alabilmek için festivali yapmak istedik. Tiyatroya çok ihtiyaç duyduk” diye konuştu.

“İfade özgürlüğümüze, demokrasimize vurulan nefessizliği aşıyla gideremiyoruz”

Pandemi nedeniyle odaların bile ayrıldığını dile getiren Harmancı, şunları kaydetti:

“Adeta nefesimizi maskelerin altından almaya başladık. Nefes almak bir suç haline geldi. Nefesi vermek suç mu onu sorgulamaya başladık. Ama keşke hayatta her şey sağlık ve bir aşıyla giderilebilseydi. Maalesef bazen nefesimizi kesen bazı olguların aşısı yok. Bunun aşısı aslında hepimizde. Örneğin, ifade özgürlüğümüze vurulan nefessizliğimizi tek bir aşıyla gideremiyoruz. Demokrasimize vurulan darbeleri bir tek aşıyla gideremiyoruz.”

Açılışta usta sanatçı Genco Erkal’ın “Şahdamarım” oyunu yer aldı

Dostlar Tiyatrosu’nun “Şahdamarım” oyunuyla açılış yapan festival, onur konuğu Genco Erkal’ın sahnede oyun sırasında rahatsızlanması nedeniyle yarım kaldı. Genco Erkal hastaneye kaldırılarak, tedavisi yapıldı. Erkal’ın rahatsızlanması nedeniyle oyunun bu akşam yapılacak ikinci temsili iptal edildi.

Oyun için biletinial.com üzerinden bilet alanlara paraları 5 gün içinde kredi kartlarına iade edilecek. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan bilet alanlar ise tiyatroya başvurarak paralarını alabilecek.

Kıbrıs Tiyatro Festivali, 6 Eylül Salı akşamı İstanbul Şehir Tiyatroları’nın “Yaftalı Tabut” oyunuyla devam edecek.