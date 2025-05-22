17 yaşındaki genç 5 metrelik boşluğa düştü

Gönyeli’de gece saatlerinde yaşanan olayda, bir apartmanın arka kısmındaki boşluğa düşen 17 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak iş arkadaşı olan 29 yaşındaki H.A., “zarar veren eylemde bulunma” suçlamasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polisten verilen bilgilere göre olay, 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında Yenikent'teki Poyraz Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre H.A., iş arkadaşı M.E.D.’yi şaka amacıyla kovalamaya başladı. M.E.D. ise kaçarken bir metre yüksekliğindeki beton duvardan atladı. Ancak duvarın hemen arkasında yaklaşık 5 metre derinliğinde bir apartman boşluğu vardı. Genç, fark edemediği bu boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Polis memuru Süleyman Mannaş’ın mahkemeye aktardığına göre, 17 yaşındaki M.E.D., Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi görüyor ve hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın ardından gözaltına alınan H.A. ise mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.