16 yaşındaki şahıs iki kişiyi bıçakla yaraladı

Gemikonağı'nda bu sabah, çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki bir şahıs tarafından iki kişi bıçaklanarak yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gemikonağı’nda Sanayi Sitesinde bu sabah 09.15 sıralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, olayda iki kişi yaralandı.

A.Ş.A.(E-16) ve E.A. ikamet ettikleri evden çıkmaları konusunda tartıştıkları İ.O.(E-41), H.O.(E-30) ve O.E.(E-45) ile kavga ettikleri sırada, A.Ş.A. tasarrufundaki bıçak ile İ.O’yu ve O.E’yi yaraladı.

Olayda yaralanan İ.O. ve O.E., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. A.Ş.A. ise olay sonrasında tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.