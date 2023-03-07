“1500 – 2000 metrekare alan yandı”

Yangının ardından YENİDÜZEN’e konuşan Sırdaş Mobilya direktörü Ahmet Kasapoğluları, işletmelerinde 2000 metrekarelik alanın yanarak kül olduğunu söyledi.

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarının şilte bölümünde başlayan ve farklı işletmelere de sıçrayan yangınla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sırdaş Mobilya direktörü Ahmet Kasapoğluları, yaklaşık 2000 metrekarelik alanın yandığını söyledi.

Yangınla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Kasapoğlu, henüz bir tespit yapmaya fırsat bulamadıklarını ancak şilte fabrikasının yanarak büyük hasar gördüğünü ifade etti.

Yanan yerin 1500-2000 metrekare alan olduğunu belirten Kasapoğluları, herhangi bir can kaybı olmadığına dikkat çekti.

Ahmet Kasapoğluları yangının çıkış nedeninin ise kaynak makinesinden çıkan kıvılcım olduğunu söyleyerek, "Fabrikamızda tadilat çalışması vardı. Kaynak makinesinin kıvılcımı hammaddenin üzerine sıçradı, bu da yangına sebep oldu" dedi.

Öte yandan şirketten yapılan resmi açıklamada, bir süre şilte üretimi ve teslimatı yapılamayacağı açıklandı.

Ne olmuştu?

Sırdaş Mobilya'nın Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan şilte atölyesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın, büyük bir paniğe yol açmıştı.

Yangın sonucu 2 işçi dumandan zehirlenerek zarar görürken, iki kişi ise gerekli tedbirleri almadan kaynak makinesi ile çalışma yaptıkları ve kaynak makinesinden atılan kıvılcımların fabrika içerisinde bulunan şilte yapımında kullanılan yanıcı maddelerin üzerine düşmesi sonucu yangına sebebiyet vermekten tutuklandı.

Polis ayrıca, yangının sıçradığı Oto Bak isimli işletmede, yıkamaya verilen bir aracın da yandığını açıkladı.

Sanayideki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

Sırdaş Mobilya: “Kısa bir süre şilte üretimi ve teslimatı yapılamayacak”

Sanayide büyük yangın!