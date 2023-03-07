Sanayideki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

Polis, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde dün meydana gelen feci yangınla ilgili 2 kişinin tutuklandığını, yangının “ihmal sonucu kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan” meydana geldiğini açıkladı.

Sırdaş Mobilya’nın şilte bölümünde dün çıkan ve kısa sürede çevreye yayılıp iki işçinin zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına neden olan feci yangınla ilgili polis soruşturmasında iki kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada 24 yaşındaki O.Ç. isimli zanlı ile 30 yaşındaki M.B. isimli zanlının, gerekli tedbirleri almadan kaynak makinesi ile çalışma yaptıkları ve kaynak makinesinden atılan kıvılcımların fabrika içerisinde bulunan şilte yapımında kullanılan yanıcı maddelerin üzerine düşmesi sonucu yangının çıktığı ifade edildi.

Polis, yangın sonucu fabrika içerisinde bulunan muhtelif makineler, üretimde kullanılan maddeler, şilteler ve fabrikanın tüm çatısının tamamen yandığını açıkladı.

Açıklamada, yangının Hasnihon Cyp. Otobak tamir atölyesine sirayet etmesi sonucu ise, tamir atölyesinin yıkama bölümünde bulunan bir adet salon araç, araç yıkama, kurutma, köpük ve road - balance makineleri, elektrikli süpürge, 5 adet klima dış ünitesi 20 metre uzunluğunda profilden demirden mamul çadır malzemesi ve 7 adet alüminyum pencerenin tamamen yanarak zarar gördüğü belirtildi.

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