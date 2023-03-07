Sırdaş Mobilya: “Kısa bir süre şilte üretimi ve teslimatı yapılamayacak”

Sırdaş Mobilya, Lefkoşa’daki fabrikasının şilte bölümünde dün meydana gelen ve kısa sürede büyüyen feci yangın nedeniyle, kısa bir süre şilte üretimi ve teslimatı yapılamayacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, yaşanacak aksaklıktan dolayı müşterilerinden özür dileyen firma; koltuk, sandalye, çekyat takımları, mobilya, baza ve başlık bölümlerinin üretime devam ettiği belirtildi.

Yangına müdahale eden itfaiye, Sivil Savunma, Lefkoşa Türk Belediyesi, İntergaz, Arpalık ve tüm sanayi çalışanlarına teşekkür edildi.

Ne olmuştu?

Firmanın şilte bölümünde dün öğle saatlerinde bir yangın meydana geldi.

Başkent Lefkoşa’nın hemen her noktasından gözlemlenebilen kara dumanlar, 2 işçinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

Patlama sesleriyle birlikte başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangına İtfaiye ekipleri yanı sıra Sivil Savunma, Lefkoşa Türk Belediyesi ve İnter Gaz ekipleri de müdahale etti...

Yangın, kısa sürede, deponun yanındaki işyerlerine de sıçradı.

Bölgedeki işyerlerindeki onlarca çalışan, binalardan çıktı. Yakın bölgedeki bazı işyerlerinde ise yangının sıçraması riskine karşı önlemler alındı. Kimi iş yerleri tahliye edildi.

Saat 13.15 sıralarında çıkan yangın, 16.00 sıralarında kontrol altına alınabildi, ardından da söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Sanayide büyük yangın!