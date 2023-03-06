Sanayide büyük yangın!

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük yangın...

Sırdaş Mobilya'nın Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki deposunda yangın çıktı. Patlama seslerinin de duyulduğu depodan dumanlar yükseliyor.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor...



Rüzgarın da etkisiyle yangının kontrol altına alınmasında güçlük çekildiği ifade edilirken, deponun yanındaki işyerlerine de yangının sıçradığı belirtiliyor.

Sivil Savunma ve Lefkoşa Türk Belediyesi Ekipleri de yangına müdahale destek veriyor. Bölgedeki işyerlerindeki onlarca çalışan, binalardan çıktı, bazı işyerlerinde yangının sıçraması riskine karşı önlem almaya çalışıyor.

Ayrıntılar gelecek...